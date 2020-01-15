Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает “Укринформ”.
“На сегодняшний день – нет”, – заявил Ельченко в ответ на вопрос, видит ли он необходимость созвать Совбез ООН по вопросу самолета МАУ.
“В ситуации, если бы Иран не признал своей вины, возможно, нам бы пришлось обращаться, в том числе в Совет безопасности ООН. Но поскольку ситуация развивалась очень динамично, я просто не вижу, какую цель ставят перед собой те, кто считает, что нужно созвать СБ ООН”, – объяснил он.
По словам Ельченко, сейчас нужно сосредотачиваться на международном расследовании и привлечении к ответственности виновных.
Посол напомнил, что 9 января Украина воспользовалась возможностью вынести в Совбез ООН вопрос о сбитом Boeing. Тогда заместитель главы МИД Сергей Кислица зачитал во время открытых дебатов Совбеза ООН специальное заявление от имени четырех стран – Канады, Германии, Швеции и Украины – граждане которых погибли в авиакатастрофе.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.
- В Иране арестовали нескольких людей, причастных к крушению украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ под Тегераном.