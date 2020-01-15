Созывать внеочередное заседание Совета безопасности ООН из-за сбитого в Иране украинского самолета Boeing 737 нецелесообразно, поскольку власти этой страны признали свою вину.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает “Укринформ”.

“На сегодняшний день – нет”, – заявил Ельченко в ответ на вопрос, видит ли он необходимость созвать Совбез ООН по вопросу самолета МАУ.

“В ситуации, если бы Иран не признал своей вины, возможно, нам бы пришлось обращаться, в том числе в Совет безопасности ООН. Но поскольку ситуация развивалась очень динамично, я просто не вижу, какую цель ставят перед собой те, кто считает, что нужно созвать СБ ООН”, – объяснил он.

По словам Ельченко, сейчас нужно сосредотачиваться на международном расследовании и привлечении к ответственности виновных.

Посол напомнил, что 9 января Украина воспользовалась возможностью вынести в Совбез ООН вопрос о сбитом Boeing. Тогда заместитель главы МИД Сергей Кислица зачитал во время открытых дебатов Совбеза ООН специальное заявление от имени четырех стран – Канады, Германии, Швеции и Украины – граждане которых погибли в авиакатастрофе.