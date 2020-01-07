Об этом дипломат сообщил в Twitter.

В понедельник, 6 января, новоназначенный посол Украины в США вручил американскому лидеру верительные грамоты и официально возглавил украинское диппредставительство.

“Вручил сегодня мои верительные грамоты от Владимира Зеленского Дональду Трампу. Для меня большая честь представлять Украина в Соединенных штатах, которые всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран”, — прокомментировал Ельченко.

Справка. Владимиру Ельченко 60 лет, он кадровый дипломат. В 1981 году Ельченко окончил факультет международных отношений и международного права КНУ им. Т. Шевченко. С тех пор он работает в МИД и является одним из самых опытных украинских дипломатов.

Дипломатическую карьеру в протокольном отделе МИД УССР Владимир Ельченко начал сразу по окончании вуза, в начале 1980-х.

Начиная с 1986 года, он шесть лет работал вторым секретарем украинского представительства в ООН. В начале 1990-х Ельченко вернулся в Киев и работал в МИД Украины. В 1993 году несколько месяцев был наблюдателем в составе миротворческих сил ООН в бывшей Югославии (в Хорватии).

С 1997 по 2000 гг. он занимал пост постоянного представителя Украины при ООН. Впоследствии был заместителем министра иностранных дел Анатолия Зленко, заместителем госсекретаря, государственным секретарем и первым заместителем министра Константина Грищенко.

После этого Ельченко пять лет работал в Вене: послом Украины в Австрии и постоянным представителем Украины в международных организациях, расположенных в столице этой страны.

В 2010-2015 гг. был послом Украины в России, однако был отозван для консультаций в связи с незаконной аннексией Крыма и больше не возвращался в РФ.

В конце 2015 года Ельченко снова стал постоянным представителем Украины при ООН. В мае текущего года по совместительству он стал послом Украины на Ямайке.