Об этом рассказал в интервью агентству “Укринформ” бывший постоянный представитель Украины при ООН, новоназначенный посол в США Владимир Ельченко.

“Без преувеличения, нам удалось сформировать мощную группу друзей Украины, что крайне важно для противостояния российской агрессии”, – отметил он.

По словам дипломата, в “группу друзей Украины” входят все страны Европейского Союза, а также “наши главные стратегические партнеры – США и Великобритания”. Последняя, по мнению Ельченко, после выхода из состава ЕС будет занимать “еще более сильную позицию по украинскому вопросу”.

“Ведь до сих пор Лондон вынужден был двигаться в фарватере политики Евросоюза, где не все так просто даже с поддержанием санкций против России. Каждый раз, когда раз в полгода стоит вопрос продления санкционного режима, внутри ЕС поднимаются дискуссии – стоит ли его сохранять в таком виде. Позиция Великобритании близка к позиции США”, – рассказал дипломат.

Ельченко уточнил, что среди друзей Украины – Польша, страны Балтии, Турция.

“Хотя Анкара и строит партнерские отношения с Российской Федерацией, ее позиция в вопросах Крыма и Донбасса твердая и однозначная. Здесь она полностью на нашей стороне”, – объяснил он.

Также в круг друзей Украины в ООН входят Канада, Австралия, Новая Зеландия и европейские страны, которые не являются членами ЕС, в частности Швейцария, Норвегия, Исландия, а также большинство центральноамериканских стран (кроме Никарагуа, Кубы и Венесуэлы).

“В Европе есть только одна страна, которая цинично и хронически голосует против всех украинских резолюций, – Сербия. Хотя она считает своей стратегической целью членство в ЕС, как и Украина, но занимает откровенно пророссийскую позицию. Причем не только по украинскому вопросу. Это удивляет также представителей европейских стран. Сербия выглядит как некий остров негатива в Европе”, – подчеркнул Ельченко.