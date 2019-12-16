Американская сторона согласовала выдачу агремана для назначения постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко послом Украины в США.

Об этом в интервью изданию УНИАН сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

“Мы уже получили агреман. … Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко”, — сказал Пристайко.

Отметим, агреман — это предварительное согласие одного государства на назначение определённого лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства. Он предписывается Венской конвенцией о дипломатических сношениях. После получения агремана кандидат становится “персоной грата” — послом, вестником или постоянным поверенным.

По словам Пристайко, украинская сторона выбрала Ельченко еще в октябре.

“Мы определились еще два месяца назад”, — сказал он.

Справка. Владимир Юрьевич Ельченко — дипломат с 38-летним стажем, сын секретаря ЦК Компартии Украины по идеологии Юрия Ельченко.

С 1981 г. Ельченко был на дипломатической службе в МИД УССР, а после распада СССР — в МИД Украины. С 1997 по 2000 гг. занимал пост постоянного представителя Украины при ООН. Позднее был заместителем министра, заместителем госсекретаря, государственныс секретарем и первый заместитель министра.

Позднее (2005-2006 гг.) занимал пост посла Украины в Австрии и постпред Украины при международных организациях в Вене. В 2010-2014 гг. был послом Украины в России, однако был отозван для консультаций в связи с аннексией Крыма Россией и больше не возвращался в РФ.

В конце 2015 г. Ельченко снова стал постоянным представителем Украины при ООН. В мае текущего года по совместительству стал послом Украины на Ямайке.