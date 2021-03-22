За первые два месяца этого года китайская компания Wuling продала более 56 000 электрокаров Hong Guang Mini EV, и, таким образом этот электромобиль стал самым продаваемым электромобилем в мире в текущем году, опередив Tesla Model 3.

Об этом сообщает издание The Verge.

В январе Wuling реализовала более 36 тыс. крошечных хэтчбеков, в феврале – более 20 тыс. штук, в то время как продажи Model 3 в январе и феврале составили 21 500 и поменьше 13700 единиц соответственно.

Электромобиль Hong Guang Mini EV был создан совместным предприятием китайской государственной компании SAIC Motor, Wuling Motors и американского автомобилестроительного концерна General Motors. В Китае его называют просто Wuling.

Цена Hong Guang Mini EV в Китае начинается с 28 800 юаней (около $4500). Длина электромобиля составляет чуть менее 2,92 м, ширина – 1,5 м, высота – 1,63 м. Колесная база равна 1,95 м, масса – 665 кг. Запас хода на одном заряде электромобиля – до 170 км, максимальная скорость – 100 км/ч. Как утверждает производитель, в нем могут разместиться четыре человека, а задние сиденья складываются, если потребуется перевезти небольшой груз.

Фото: Wuling Motor

Фото: Jengtingchen

Сейчас Hong Guang Mini EV продается только в Китае, где он опередил по продажам Tesla Model 3 во второй половине 2020 года, выйдя на второе место по итогам года, хотя его реализация началась только в июле.