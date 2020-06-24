Об этом Кравец написала на своей странице в Instagram.
“Друзья! Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все”, – заявила она.
При этом артистка еще раз подчеркнула, что политика ей не интересна.
Напомним, что в течение первого года президентства Владимира Зеленского более 30 человек, которые раньше работали в структурах “Студии квартал 95”, были товарищами или родственниками Зеленского, получили государственные должности.
- 12 мая Зеленский назначил экс-пресс-секретаря “Квартала 95” Татьяну Руденко, сестру депутата Ольги Руденко, членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.