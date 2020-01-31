Елена Зеленская рассказала, что случилось с ее аккаунтом в Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что случилось с ее Facebook-аккаунтом сразу же после появления.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По словам первой леди, ее профиль заблокировали, заподозрив на нем подозрительную активность.

После блокирования страница первой леди снова доступна.

“Моя новосозданная страница в Facebook уже два дня в зоне турбулентности. А вчера из-за зафиксированной “повышенной подозрительной активности” профиль вообще был заблокирован. Сейчас все сообщения восстановили, но на всякий случай дублирую сообщение еще и здесь”, – написала супруга президента.

Напомним, 27 января в Facebook появился официальный блог первой леди Украины Елены Зеленской, который мгновенно привлек всеобщее внимание пользователей и они буквально завалили первый пост комментариями.

Елена Зеленская сообщила подписчикам, что теперь будет делать информативные публикации и писать лонгриды в соцсети Facebook, а Instagram останется только для эмоций.

“Добро пожаловать на мою Facebook-страницу! Все о наших с командой инициативах, проектах, планах и ходе их реализации, мерах, визитах, рабочих встречах – здесь. А также – впечатления, ощущения, мысли. Спасибо, что вы со мной!” – написала Елена Зеленская.

Стоит отметить, что менее чем за два дня под публикацией пользователи соцсети оставили почти 4 тыс. комментариев и основная масса их была не в пользу Елены Зеленской и ее супруга – президента Украины.

За три дня существования страница первой леди Украины исчезла. Так, по состоянию на 23:00 29 января, страницы Зеленской в Facebook была заблокирована.

Вчера в соцсети появилась вторая страница Зеленской. Стоит отметить, что за пару часов под публикацией пользователи соцсети оставили почти 900 комментариев.