31 января

01:24 Елена Зеленская рассказала, что случилось с ее аккаунтом в Facebook
01:03 Офицер ВСУ, получивший выговор за критику Зеленского, хочет обратиться в суд
00:51 Опубликован первый тизер-трейлер фильма «Форсаж-9»
00:22 Ярош выступил против геев: ему напомнили про бойца АТО, который сделал каминг-аут
00:03 Кроссовки от Nike хотели запретить на соревнованиях: они помогают бегать быстрее

30 января

23:48 Apple показала тизер фильма о группе Beastie Boys
22:59 ВОЗ: коронавирус зафиксирован в 18 странах за пределами Китая
22:44 Гендерно-нейтральный Санта, бобры и бизоны: Unicode анонсировала 117 новых эмодзи
22:10 The Guardian отказалась от рекламы нефтегазовых компаний из-за изменений климата
22:00 Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении отложили на год из-за коронавируса
21:17 Модель Ратаковски снялась в рекламе новой коллекции белья собственного бренда
20:53 Большинство украинцев считают правильной реакцию Зеленского на катастрофу МАУ, – соцопрос
20:36 Полиция задержала подозреваемых в деле о бигбордах пророссийского содержания
19:58 Украинцы не поверили, что поездка Зеленского в Оман была рабочей, – соцопрос
19:49 ОБСЕ: Боевики размещают военную технику с нарушением линий отвода
19:39 Японский миллиардер передумал искать спутницу для путешествия к Луне
19:29 В Турции заявили, что никогда не признают аннексию Крыма
18:57 Из-за обстрелов боевиков на Донбассе ранен украинский защитник
18:56 Популярная американская реперша одела костюм от украинского бренда
18:42 В Швеции из галереи украли cкульптуры Сальвадора Дали стоимостью более $500 тысяч
18:40 В Харькове прогремел взрыв и произошла перестрелка: полиция ввела план «Сирена»
18:31 В Минздраве рассказали о проверке украинцев, прибывших из Китая
18:26 В ООН представили гуманитарный план для Украины на $158 млн
18:02 Новому фигуранту «дела Краяна» назначили 420 тысяч гривен залога
17:58 Помощник Зеленского просит журналистов выяснить авторов анонимных Telegram-каналов
17:46 Hummer выпустит новый электрогрузовик
17:33 Украинские авиакомпании после 4 февраля останавливают рейсы в Китай
17:32 Зеленский объявил год математики в Украине 
17:03 Китайский коронавирус уже передавался от человека к человеку в 4 странах

Елена Зеленская рассказала, что случилось с ее аккаунтом в Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что случилось с ее Facebook-аккаунтом сразу же после появления.

Пятница, 31 января 2020, 01:24

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По словам первой леди, ее профиль заблокировали, заподозрив на нем подозрительную активность.

После блокирования страница первой леди снова доступна.

“Моя новосозданная страница в Facebook уже два дня в зоне турбулентности. А вчера из-за зафиксированной “повышенной подозрительной активности” профиль вообще был заблокирован. Сейчас все сообщения восстановили, но на всякий случай дублирую сообщение еще и здесь”, – написала супруга президента.

Напомним, 27 января в Facebook появился официальный блог первой леди Украины Елены Зеленской, который мгновенно привлек всеобщее внимание пользователей и они буквально завалили первый пост комментариями.

Елена Зеленская сообщила подписчикам, что теперь будет делать информативные публикации и писать лонгриды в соцсети Facebook, а Instagram останется только для эмоций.

“Добро пожаловать на мою Facebook-страницу! Все о наших с командой инициативах, проектах, планах и ходе их реализации, мерах, визитах, рабочих встречах – здесь. А также – впечатления, ощущения, мысли. Спасибо, что вы со мной!” – написала Елена Зеленская.

Стоит отметить, что менее чем за два дня под публикацией пользователи соцсети оставили почти 4 тыс. комментариев и основная масса их была не в пользу Елены Зеленской и ее супруга – президента Украины.

За  три дня существования страница первой леди Украины исчезла. Так, по состоянию на 23:00 29 января, страницы Зеленской в Facebook была заблокирована.

Вчера в соцсети появилась вторая страница Зеленской. Стоит отметить, что за пару часов под публикацией пользователи соцсети оставили почти 900 комментариев.

“Лена, что ж ты от своих поклонников убегаешь. Мы тебя везде найдем, чтобы почтить тебя персонально. Давай, солнышко, ждем твои шедевры, на твой стиль в одежде (это вообще стоит отдельной страницы). Пианино ты наше с роялем. Ну ты поняла”, – пишут пользователи соцсети.

Напомним, украинцы стали чаще критиковать и писать гневные комментарии под постами президента Украины Владимира Зеленского в Instagram.

  • Ранее пользователи соцсетей раскритиковали внешний вид первой леди, которая, как уверяет Офис президента, вместе с супругом находится в султанате Оман с официальным визитом.
Теги: Елена Зеленская, соцсети

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