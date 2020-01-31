Елена Зеленская рассказала, что случилось с ее аккаунтом в Facebook

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
По словам первой леди, ее профиль заблокировали, заподозрив на нем подозрительную активность.
После блокирования страница первой леди снова доступна.
“Моя новосозданная страница в Facebook уже два дня в зоне турбулентности. А вчера из-за зафиксированной “повышенной подозрительной активности” профиль вообще был заблокирован. Сейчас все сообщения восстановили, но на всякий случай дублирую сообщение еще и здесь”, – написала супруга президента.
Напомним, 27 января в Facebook появился официальный блог первой леди Украины Елены Зеленской, который мгновенно привлек всеобщее внимание пользователей и они буквально завалили первый пост комментариями.
Елена Зеленская сообщила подписчикам, что теперь будет делать информативные публикации и писать лонгриды в соцсети Facebook, а Instagram останется только для эмоций.
“Добро пожаловать на мою Facebook-страницу! Все о наших с командой инициативах, проектах, планах и ходе их реализации, мерах, визитах, рабочих встречах – здесь. А также – впечатления, ощущения, мысли. Спасибо, что вы со мной!” – написала Елена Зеленская.
Стоит отметить, что менее чем за два дня под публикацией пользователи соцсети оставили почти 4 тыс. комментариев и основная масса их была не в пользу Елены Зеленской и ее супруга – президента Украины.
За три дня существования страница первой леди Украины исчезла. Так, по состоянию на 23:00 29 января, страницы Зеленской в Facebook была заблокирована.
Вчера в соцсети появилась вторая страница Зеленской. Стоит отметить, что за пару часов под публикацией пользователи соцсети оставили почти 900 комментариев.
“Лена, что ж ты от своих поклонников убегаешь. Мы тебя везде найдем, чтобы почтить тебя персонально. Давай, солнышко, ждем твои шедевры, на твой стиль в одежде (это вообще стоит отдельной страницы). Пианино ты наше с роялем. Ну ты поняла”, – пишут пользователи соцсети.
Напомним, украинцы стали чаще критиковать и писать гневные комментарии под постами президента Украины Владимира Зеленского в Instagram.
- Ранее пользователи соцсетей раскритиковали внешний вид первой леди, которая, как уверяет Офис президента, вместе с супругом находится в султанате Оман с официальным визитом.