Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.

Елена Зеленская уже выписалась из больницы.

“Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей”, – отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, преодолев COVID-19, Зеленская еще нуждается “в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии”.

Лечиться первая леди будет дома.

О том, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом, стало известно 12 июня. Она находилась на самоизоляции.

16 июня в Офисе президента сообщили, что первая леди госпитализирована в одну из больниц Киева с диагнозом “внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести”.

Президент Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование на коронавирус, их результаты были отрицательными.