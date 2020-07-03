Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.
Елена Зеленская уже выписалась из больницы.
“Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей”, – отмечается в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что, преодолев COVID-19, Зеленская еще нуждается “в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии”.
Лечиться первая леди будет дома.
О том, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом, стало известно 12 июня. Она находилась на самоизоляции.
16 июня в Офисе президента сообщили, что первая леди госпитализирована в одну из больниц Киева с диагнозом “внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести”.
Президент Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование на коронавирус, их результаты были отрицательными.
- Президент Украины Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены.
- В Офисе президента Украины заявили, что если среди сотрудников будут фиксироваться новые случаи заражения коронавирусом COVID-19, об этом будут информировать общественность.
- У представителей Офиса президента Украины и Кабинета Министров, которые посещали Францию в июне, тестирование не выявило коронавируса COVID-19. Тестирование, в частности, проходили вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и руководитель ОПУ Андрей Ермак.