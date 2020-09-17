Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Поединок продлился 1 час и 47 минут. Украинка разобралась с соперницей в двух сетах, дожав ее на тай-брейке – 6:3, 7:6(4). Далее Элина сыграет против победительницы пары Анетт Контавейт из Эстонии – Светлана Кузнецова из России.
Свитолина выиграла подряд титулы в Риме в 2017 и 2018 годах.
First match in 6 months is a victory for @ElinaSvitolina.
She bests Pavlyuchenkova 6-3. 7-6(4).#ibi20 pic.twitter.com/MqIzMMOhTe
— wta (@WTA) September 16, 2020
- Первая ракетка Украины и пятая ракетка мира Элина Свитолина вошла в ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes.