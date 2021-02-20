Первая ракетка Украины и пятая ракетка мира Элина Свитолина и ее бойфренд – французский теннисист Гаэль Монфис объявили о перерыве в отношениях.

Соответствующее сообщение появилось в Instagram Stories Свитолиной. Аналогичный текст выложил у себя в Instagram и Монфис.

“Всем привет! Мы с Гаэлем Монфисом решили сделать перерыв в наших отношениях. Решение было невероятно сложным, потому что мы все еще любим друг друга”, – отметили теннисисты.

В заявлении говорится, что они также лучшие друзья, которые понимают, что “нужно дать друг другу больше пространства, и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью”.

“Мы не будем комментировать эту ситуацию. Спасибо заранее за то, что уважаете нашу личную жизнь”, – говорится в заявлении теннисистов.

Стоит отметить, что спортсмены уже удалили общий аккаунт в Instagram (g.e.m.s.life).

Элина Свитолина и Гаэль Монфис начали встречаться в конце 2018 года (о чем в интервью рассказывала сама теннисистка).

В июне 2019 года в СМИ появилась информация, что Свитолина и Монфис расстались. Слухи о разрыве между украинкой и французом возникли после того, как их совместный аккаунт в Instagram, на котором они вместе публиковали видео и фото, был удален.

Впоследствии пара возобновила совместный Instagram-аккаунт.

Летом 2019 года Монфис прилетал вместе со Свитолиной в Украину. Пара тогда посетила церемонию закрытия Одесского кинофестиваля.