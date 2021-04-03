Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень – французский теннисист Гаэль Монфис объявили о помолвке.

Об этом событии они сообщили в своих соцсетях.

Украинская теннисистка опубликовала селфи с Монфисом на фоне озера в горах и фото кольца.

“ДА!!! До начала нашего навсегда”, – подписала снимки Свитолина.

Монфис в своем Instagram также сообщил, что сделал предложение украинской теннисистке.

“Она сказала: “Да!” Мадам Монфис, Элина Свитолина”, – написал он.

Публикации теннисисты сопроводили хэштегом “июль 2021”. Вероятно, именно в июле состоится свадьба.

О том, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис начали встречаться, стало известно в 2019 году.

В июне 2019 года в СМИ появилась информация, что Свитолина и Монфис расстались. Слухи о разрыве между украинкой и французом возникли после того, как их совместный аккаунт в Instagram, на котором они вместе публиковали видео и фото, был удален.

Впоследствии пара возобновила совместный Instagram-аккаунт (g.e.m.s.life).

Летом 2019 года Монфис прилетал вместе со Свитолиной в Украину. Пара тогда посетила церемонию закрытия Одесского кинофестиваля.

В феврале этого года Свитолина и Монфис объявили о перерыве в отношениях. В совместном заявлении говорилось, что они понимают, что “нужно дать друг другу больше пространства, и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью”. Теннисисты тогда снова удалили общий аккаунт в Instagram.

Однако на днях Свитолина и Монфис возобновили аккаунт и дали понять, что они снова вместе.

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