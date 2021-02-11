На популярной доске объявлений Auto RIA появились на продажу несколько элитных автомобилей. Судя по фото и номерным знакам, очень похожие на те, на которых ездит народный депутат Александр Дубинский, а именно: зеленый Mercedes-Benz G 55 AMG, внедорожник Cadillac Escalade и кабриолет Honda S2000.

Об этом рассказывают #Буквы.

Объявления о продаже появились на портале Auto RIA 4 февраля. Автор объявлений на сайте – Василий.

Однако, если набрать номер телефона в приложении Eyecon, показывает имя Денис.

Так, за семиместный Cadillac Escalade 2010 года и с пробегом 90 тыс. км выставлена цена 40 999 долларов.

Напомним, что в октябре фото внедорожника Cadillac Escalade разлетелось в Facebook из-за того, что именно на этом авто Дубинский нарушил правила дорожного движения – превысил скорость.

Автомобильные номера на обоих фото одинаковые.

Cadillac Escalade народный депутат купил 2 января 2020 за более чем 1,1 млн грн.

Следующее объявление на Auto RIA – о продаже ярко-зеленого Mercedes-Benz G 55 AMG. За это авто продавец поставил цену почти 50 тыс. долларов.

Но в описании авто почему-то цвет машины указан, как черный.

Фото с таким же авто и с тем же номерным знаком есть на Facebook-странице Дубинского:

Еще одна машина на доске объявлений – это кабриолет Honda S2000 2009 года. Его продают за 20 999 долларов.

#Буквы несколько раз пытались связаться с продавцом: первый раз ответил мужчина. Он подтвердил, что является владельцем машин и готов встретиться, чтобы показать их и обсудить детально. Но после повторного звонка его телефон уже был “вне зоны”.

Повторные попытки поговорить с автором объявлений не были успешны, так как телефон он выключил.

Кроме того, автора объявлений начали тролить:

Поэтому пока неизвестно, действительно ли Александр Дубинский продает эти машины, или это чей-то троллинг.