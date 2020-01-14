Королева Великобритании Елизавета II выразила поддержку решению принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от выполнения королевских обязанностей и больше жить частной жизнью.

Соответствующее заявление было обнародовано по итогам королевского семейного совета.

Отмечается, что произошли “очень конструктивные дискуссии” относительно будущего герцогов Сассекских.

“Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться ценной частью нашей семьи. Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят полагаться на государственные средства в своей новой жизни”, — сказано в заявлении.

По словам королевы, на встрече была достигнута договоренность о переходном периоде, в течение которого принц Гарри и его супруга будут проводить часть времени в Канаде, а часть – в Великобритании. Сколько продлится этот период, неизвестно.

“Это сложные вопросы, которые моя семья должна решить, и предстоит еще проделать определенную работу, но я попросила принять окончательные решения в ближайшие дни”, – подчеркнула королева.

Как сообщает британское агентство ВВС, решение королевы было обнародовано после экстренного саммита в поместье в Сандрингеме, на котором Елизавета II собрала старших членов королевской семьи: принца Чарльза, принца Уильяма и принца Гарри.

Меган Маркл в это время находилась в Канаде, но должна была участвовать в переговорах по телефону.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в комментарии СМИ сообщил, что еще должен обсуждаться вопрос обеспечения охраны монарших особ и возможное финансовое участие в этом со стороны Канады.

“Я думаю, что большинство канадцев благосклонно относятся к тому, что королевские особы будут находиться здесь, но еще предстоит провести много дискуссий на тему того, как это все будет выглядеть и каких расходов это потребует”, – отметил Трюдо.