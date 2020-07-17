Об этом сообщает британское агентство ВВС.
Церемония прошла в пятницу, 17 июля, в Виндзорском замке вблизи Лондона. Она была организована под открытым небом с соблюдением социального дистанцирования.
Во время церемонии королева использовала меч, принадлежавший ее отцу, королю Георгу VI.
Сначала Елизавета II коснулась мечом правого плеча Мура, а затем левого.
Вместе с Муром на церемонии присутствовала его семья – дочь, зять и внуки.
Ветеран сообщил журналистам, что он “никогда не мог представить, что это произойдет” и что это будет “самый выдающийся день”.
“Это такая высокая награда, и получить ее от Ее Величества – чего еще можно желать? Это был абсолютно великолепный день для меня”, – заявил он.
Стоит отметить, что в последние несколько месяцев королева отменила почти все официальные встречи из-за вспышки коронавируса, поэтому сегодняшняя церемония – особая честь.
Том Мур стал известен после того, как в марте этого года, во время вспышки коронавируса, начал сбор пожертвований для Национальной службы здравоохранения. В обмен на пожертвования ветеран пообещал 100 раз обойти свой сад до своего столетия.
В итоге Муру удалось собрать более 32 миллионов фунтов стерлингов.
- В апреле ветеран Второй мировой войны Том Мур спел кавер гимна английского Ливерпуля You’ll Never Walk Alone и возглавил чарт британских синглов, обойдя канадского исполнителя The Weeknd.
- 30 апреля королева Елизавета II поздравила с вековым юбилеем ветерана Второй мировой войны Тома Мура, который решил собрать деньги для медиков NHS, работающих в условиях эпидемии коронавируса.
- Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур на свой 100-летний юбилей получил военное звание полковника.