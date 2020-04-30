Королева Елизавета II поздравила с вековым юбилеем ветерана Второй мировой войны Тома Мура, который ранее решил собрать деньги для медиков NHS, работающих в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Этим утром лорд-лейтенант Бедфордшира, личный представитель королевы в графстве, вручил поздравительную открытку капитану Тому Муру от ее Величества.

“Мы присоединяемся к пожеланиям людей со всей Великобритании и всего мира, желая капитану Тому Муру счастливого 100-летия”, – говорится в сообщении.

Фото: The Royal Family

Каждый год от имени королевы отправляются тысячи поздравительных открыток людям, празднующим знаменательные дни рождения и годовщины свадьбы.

Том Мур известен тем, что решил собрать деньги для медиков NHS, которые работают в условиях эпидемии коронавируса.

Он решил обойти свой 25-метровый сад сто раз и собрать 1000 фунтов. Но ему удалось собрать в 70 раз больше в первые же сутки. Тогда Мур расширил сбор, поставив цель в 1 млн фунтов.

По состоянию на 14 апреля капитан Мур смог собрать уже 2,35 млн фунтов (2,9 млн долларов) благодаря 115 тысячам благотворителей.

По состоянию на 30 апреля пожертвования превысили 31 млн фунтов.