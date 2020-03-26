Об этом сообщается в Instagram Монарха.
Уточняется, что Елизавета II провела свою еженедельную беседу с главой правительства государства Борисом Джонсоном в телефонном режиме.
Напомним, что у сына королевы Елизаветы, принца Уэльского Чарльза положительный результат на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области зафиксирован первый случай заражения COVID-19.
- По состоянию на утро 26 марта в Украине 156 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.
- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.