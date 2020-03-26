Королева Великобритании Елизавета II впервые за время своего правления провела аудиенцию онлайн из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается в Instagram Монарха.

Уточняется, что Елизавета II провела свою еженедельную беседу с главой правительства государства Борисом Джонсоном в телефонном режиме.

Напомним, что у сына королевы Елизаветы, принца Уэльского Чарльза положительный результат на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области зафиксирован первый случай заражения COVID-19.