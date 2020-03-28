Британский певец Элтон Джон вместе с другими звездами проведет специальный благотворительный концерт, чтобы собрать деньги на борьбу с коронавирусом.

Об этом пишет АР.

Транслировать концерт, который состоится в воскресенье 29 марта в 21:00 по Вашингтоном (в понедельник 30 марта в 03:00 по Киеву), будут телеканалы Fox и iHeartMedia.

Вместе Джоном в эфире выступят Билли Айлиш, Мэрайя Кэри, Алиша Киз, Тим Макгроу, группа Backstreet Boys и другие.

Все звезды “для обеспечения здоровья и безопасности” будут выступать из своих домов и транслировать концерт.

В мероприятии также примут участие работники здравоохранения, специалисты по оказанию первой помощи и другие люди, которые “подвергают свою жизнь опасности, помогая бороться с распространением вируса”.

Отмечается, что зрителей концерта призывают сделать пожертвования на счет фонда Feeding America and First Responders Children’s Foundation.