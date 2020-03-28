Об этом пишет АР.
Транслировать концерт, который состоится в воскресенье 29 марта в 21:00 по Вашингтоном (в понедельник 30 марта в 03:00 по Киеву), будут телеканалы Fox и iHeartMedia.
Вместе Джоном в эфире выступят Билли Айлиш, Мэрайя Кэри, Алиша Киз, Тим Макгроу, группа Backstreet Boys и другие.
Все звезды “для обеспечения здоровья и безопасности” будут выступать из своих домов и транслировать концерт.
В мероприятии также примут участие работники здравоохранения, специалисты по оказанию первой помощи и другие люди, которые “подвергают свою жизнь опасности, помогая бороться с распространением вируса”.
Отмечается, что зрителей концерта призывают сделать пожертвования на счет фонда Feeding America and First Responders Children’s Foundation.
- В феврале Элтон Джон вынужден был прервать концерт в Новой Зеландии, так как не смог петь.