EMA проверит вакцину Johnson & Johnson из-за сообщения о случаях тромбоза

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало проверку вакцины от коронавируса от компании Johnson & Johnson из-за редких случаев тромбоза у привитых людей.

Об этом сообщила пресс-служба EMA.

“PRAC (комитет EMA по оценке фармакологических рисков) начал обзор в связи с настораживающим сигналом по сообщениям о тромбоэмболических осложнениях (образовании тромбов, что приводит к закупорке сосуда) у людей, получивших от COVID-19 вакцину Janssen”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что было зафиксировано 4 случая тромбоза после вакцинации препаратом от Johnson & Johnson. Один произошел в ходе клинического испытания, а три – при использовании вакцины в США. При этом, один из них закончился летально.

В агентстве добавили, что пока неизвестно, влияет вакцина от Johnson & Johnson на случаи образования тромбов. После исследования EMA решит, нужно ли обновлять информацию о побочных эффектах этого препарата.

Вакцина Johnson & Johnson в настоящее время используется только в США, она была одобрена ЕС 11 марта 2021 года. Внедрение вакцины еще не началось ни в одном государстве-члене ЕС, но планируется в ближайшие несколько недель.