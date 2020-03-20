Министр охраны здоровья Илья Емец считает, что коронавирус в Украине будет распространяться, а самое трудное еще впереди.

Об этом говорится в обращении министра.

“Коронавирусная болезнь уже распространяется по Украине. Ежедневно мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока их будет становиться больше. В то же время, пока что наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое сложное впереди. Вирус будет распространяться“, – заявил Емец.

По его словам, несмотря на то, что в нашей стране есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейской, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии.

“Но все наши действия могут быть напрасными, если каждый из вас не продемонстрирует сознание и ответственность. В данном случае все зависит от конкретных поступков каждого из нас. Оставайтесь дома, мойте руки, держите дистанцию. Равнодушие к карантину и пренебрежение правилами может стоить жизни. Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первых симптомов респираторных заболеваний”, – подчеркнул Емец.

Министр также призывает своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких.

“Наша задача – обезопасить людей, находящихся в группе риска, а это пожилые люди. Все мы должны выполнять правила, чтобы замедлить распространение болезни”, – добавил он.