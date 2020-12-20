Об этом сообщает издание Billboard.

Так, в начале 2020 года рэпер выпустил 11 студийный альбом под названием “Music to Be Murdered By”, в который вошли 20 композиций.

Название альбома — прямая отсылка к пластинке кинорежиссера Альфреда Хичкока “Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By”.

К новой, второй части альбома, Эминем добавил приставку “Side B”. В него вошли 36 песен, 16 из которых новые. Среди них – немало коллабораций с другими исполнителями: Dr. Dre, Ty Dolla $ign, Skylar Grey, и DJ Premier.

О выходе новой работы Эминем объявил в своих аккаунтах в социальных сетях. “Дядя Альфред слышал, как ты кричишь о большем… Наслаждайся Side B”, – написал музыкант.

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