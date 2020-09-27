Об этом пишет издание Le Journal du Dimanche.

Ни один президент республики не посещал страны Балтии со времен Жака Ширака в 2001 году. Но среди этих трех стран, получивших независимость после падения коммунизма в СССР, Литва с этого лета стала домом для оппозиции режиму президента Беларуси Лукашенко, в том числе ее лидера Светланы Тихановской. Она была вынуждена покинуть Минск на следующий день после объявления результатов президентских выборов, так как считала их сфальсифицированными. Кроме того, Тихановская в последние недели пыталась заручиться поддержкой европейских демократических стран и Организации Объединенных Наций.

“То, что происходит в Беларуси, – это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии. Понятно, что Лукашенко должен уйти”, – сказал Макрон.

В Елисейском дворце считают, что, несмотря на давление со стороны международного сообщества, часть ответа кроется в Кремле. “У России очень тесные отношения с Беларусью, более того, большинство демонстрантов не сомневаются в этой связи. Оказывается, я разговаривал с Владимиром Путиным 14 сентября, в тот день, когда он принимал Лукашенко в Сочи. Я сказал ему, что Россия должна сыграть свою роль, и эта роль может быть положительной, которая подтолкнет Лукашенко к уважению выбора своих сограждан и к освобождению политических заключенных”, – подчеркнул Эммануэль Макрон.

Макрон говорит, что “впечатлен смелостью демонстрантов”.

“Я впечатлен смелостью демонстрантов. Они знают, на какой риск они идут, устраивая марши каждые выходные, и все же они продолжают движение за оживление демократии в этой стране, которой так долго не было. В частности, уважение вызывают женщины, которые проводят митинги каждую субботу”, – сказал Макрон.

Этим летом Эммануэль Макрон назначил нового посла в Минске. Николя де Лакост был одобрен властями, но до сих пор не покинул Париж. Сможет ли он вручить верительные грамоты президенту Лукашенко, которого Европейский союз больше не считает правомочным представлять его страну, пока не известно.