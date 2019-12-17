Об этом он рассказал в интервью изданию “Страна”.

Такое заявление Зеленский-старший сделал, призвав воздержаться от критики сына, поскольку “еще и года не прошло, как Вова у власти”.

“Он хочет. Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали. Он просто горит внутри сделать для страны. Вот это самое главное, чего в голове у вас нет! Он в любой момент бросит эту фигню”, – заявил Зеленский-старший.

По его словам, президент “мог уехать в любую другую страну, но он остался, чтобы сделать нашу страну лучше”.

“Он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну, но он остался, чтобы не воровать”, – заявил отец президента Украины.

Зеленский намекает, что предвыборные обещания президента о повышении зарплат и о снижении тарифов не стоило воспринимать буквально.

“У него есть желание, но не всегда получается. Еще время не прошло… Как ему взять эти деньги, с чего? … Он, может, выразил свое желание… Перестаньте это — он обещал… Как дети… Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться?”, – заявил он.

Он также отметил, что его сын точно не станет баллотироваться на второй строк. Разве что если за это время его бизнес рассыпется.

Ранее отец президента Владимира Зеленского Александр Семенович заявил, что разочарование президентом есть только “у тупых”, назвав этих людей “биомассой”.