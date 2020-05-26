В период с 30 мая 00:00 до 31 мая 23:59 2020 года будет проходить первый в Кропивницком онлайн забег, в котором принять участие может каждый житель Украины.

Эндорфин – гормон “счастья”, который выделяет мозг, когда мы бежим. Чувство удовлетворения и особой эйфории дарят пробежки и физическая активность. Особенностью забега является уникальная медаль и стилистика в форме элемента молекулы гормона.

Каждый участник получит порцию эндорфинов, именной электронный номер, финишный результат, электронный диплом финишера и дизайнерскую медаль (по желанию). Стоимость участия – 50 грн, 225 грн – с медалью.

На выбор предлагаются дистанции: 2 км – EndoLite, 5 км – EndoFun; 10 км – Endo10; 21,975 км – EndoHALF; 42,195 км – EndoMAX.

Результаты и победители будут определены по скриншотам записи пробежки на телефон или часы с GPS и селфи-фотографией, которая направляется организаторам.

Для участия в “Endorphin Run 2020” регистрируйся до 22:00, 29 мая 2020 года. Ссылка для регистрации, ссылки на подробные правила участия в забеге.

“Это так просто! Получи свой фан на Endorphin Run!”, – призывают организаторы: беговой клуб “KroRunClub” и общественная организация “Клуб прогрессивных инициатив”!