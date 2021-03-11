Национальная атомная компания "Энергоатом" по итогам 2020 года отчиталась о чистых убытках на сумму 4,8 млрд гривен. Тогда как по собственному финансовому плану она должна была закончить год с прибылью в 1,6 млрд гривен.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана государственного предприятия за 12 месяцев 2020 года, который проанализировала экспертная организация StateWatch.

В четвертом квартале прошлого года “Энергоатом” несколько улучшил собственный финансовый результат, поскольку по итогам трех кварталов сумма чистого убытка достигла 5,3 млрд гривен.

По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц в компании “Энергоатом” составило 33 816 человек. Среднемесячная заработная плата руководителя компании достигла 241,5 тыс. гривен, одного члена правления компании – 236,7 тыс. грн, административного персонала – 49,5 тыс. грн, работника – 31,9 тыс. грн.

Стоит отметить, что по результатам 2019 года “Энергоатом” отчитался о 3,8 млрд грн прибыли. 2018 год был также завершен с прибылью в размере 4,6 млрд грн.

С марта 2020 года обязанности президента “Энергоатома” выполняет Петр Котин, бывший генеральный директор Запорожской атомной электростанции.

Как отмечают в StateWatch, в октябре 2020 года Кабинет Министров начал служебную проверку относительно Котина из-за возможного коррупционного нарушения. Впоследствии проверка была приостановлена из-за решения Конституционного суда Украины.

Недавно Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание Кабмину для устранения нарушений антикоррупционного законодательства в деятельности “Энергоатома”.

10 февраля стало известно об обысках НАБУ в офисе “Энергоатома” из-за продажи электроэнергии по нерыночным ценам в декабре 2020 года.

“Ранее СМИ неоднократно писали об аукционах госкомпании, которые приносили убытки государственной компании в пользу компаний Рината Ахметова и Игоря Коломойского”, – уточнили в StateWatch.

Национальная компания “Энергоатом” была создана в октябре 1996 года. Она является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии (в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%).

На сегодняшний день “Энергоатом” находится в сфере управления Министерства энергетики.