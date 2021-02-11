Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" за три квартала 2020 года понесла чистые убытки на сумму 5,3 млрд гривен.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана предприятия за 9 месяцев 2020 года, который проанализировала экспертная организация StateWatch.

“На сегодняшний день для компании сложилась довольно критическая ситуация в связи со значительным наращиванием дебиторской задолженности основных покупателей, в том числе ГП “Гарантированный покупатель” (реализация электрической энергии на выполнение специальных обязательств), НЭК “Укрэнерго” (реализация электрической энергии с целью урегулирования небалансов и на балансирующем рынке), при отсутствии эффективных механизмов решения вопроса погашения задолженности”, – говорится в объяснении “Энергоатома” к финотчету, которое цитирует StateWatch.

Наблюдается и тенденция к сокращению персонала “Энергоатома”. Так, по итогам III квартала 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на предприятии составило 33 589 человек (что на 581 человека меньше, чем за аналогичный период 2019 года).

На запрос StateWatch к Министерству энергетики, которое контролирует “Энергоатом”, относительно общего финансового результата государственной компании за полный 2020 год, там ответили, что такая информация будет доступна лишь в конце февраля.

“Приказом Министерства энергетики от 04.12.2020 №797 о представлении годовой финансовой отчетности 2020 года, для ГП “НАЭК “Энергоатом” установлен срок подачи отчетности 28.02.2021″, – сообщили в министерстве.

На вопрос StateWatch, какие меры приняли в Минэнерго, чтобы ликвидировать убыточность “Энергоатома”, в министерстве не ответили.

Стоит отметить, что по результатам 2019 года “Энергоатом” отчитался о 3,8 млрд грн прибыли. А в 2018 году предприятие получило прибыль в размере 4,6 млрд грн.

С марта 2020 года обязанности президента “Энергоатома” выполняет Петр Котин, бывший генеральный директор Запорожской атомной электростанции.

Как отмечает StateWatch, в октябре 2020 года Кабмин начал служебную проверку руководителя “Энергоатома” Котина из-за коррупционного нарушения. О результатах такой проверки в Кабмине не сообщали.

Накануне стало известно об обысках НАБУ в офисе “Энергоатома” из-за продажи электроэнергии по нерыночным ценам в декабре 2020 года.

“Ранее СМИ неоднократно писали об аукционах госкомпании, которые приносили убытки государственной компании в пользу компаний Рината Ахметова и Игоря Коломойского”, – отмечают в StateWatch.

Компания “Энергоатом” была создана в октябре 1996 года. Компания является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, а в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%.