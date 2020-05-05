Об этом сообщил главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

В частности, с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, производимой атомными электростанциями Буславец поручила директорату развития энергетики и атомной промышленности “Энергоатома” проработать нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалют.

Бутусов отмечает, что “Энергоатом” производит самую дешевую электроэнергию в Украине и фактически дотирует всю экономику.

“В Украине уже остановлен 1 энергоблок, к 10 мая будет остановлено 3 атомных энергоблока, а еще на 3 блоках будет сильно снижена мощность, еще 3 вывели на ремонт, потому что их самую дешевую электрику государство не хочет покупать – ведь придется сокращать закупки солнечной энергии, идти на конфликт с частными компаниями олигархов и лишать их прибыли!” – подчеркнул он.

По словам журналиста, в Украине есть огромная потребность в дешевой атомной энергии, и нет потребности в дорогой солнечной.

“Майнинг надо как раз предлагать солнечным станциям, у которых бывает переизбыток бесплатной электрики, и ее надо утилизировать. Но на атомных станциях производство осуществляется по плану, там не может быть большого перепроизводства и выброса бесплатной энергии. Остановка атомных энергоблоков в разгар кризиса – это результат бездействия руководства страны, которое нанесет убытки стране на миллиарды долларов. На миллиарды. Но можно, конечно, довести ситуацию до абсурда. Раз “Энергоатому” нет места на энергорынке со своей дешевой электрикой, раз государство должно нести убытки, чтобы за наш счет увеличивать доходы миллиардеров, которые потом из части этих средств оказывают государству благотворительную помощь, то давайте решать проблему радикально. Тогда “Энергоатом” надо сделать мировым центром криптовалюты – разрешить НАЭК выпускать свою криптовалюту, создать биржу криптовалют, и сделать настоящий цифровой офшор в мировой экономике”, – добавил он.