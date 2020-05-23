В магазине Epic Games бесплатно можно получить популярную игру Sid Meier's Civilization VI, которая обычно стоит более 500 грн.

Как отмечается на сайте магазина, предложение действительно до 18:00 28 мая по Киевскому времени.

В описании к игре отмечается, что Civilization VI предлагает множество новых способов взаимодействия с игровым миром. “Объявляйте войны, ведите дипломатические переговоры, развивайте культуру и бросьте вызов крупнейшим лидерам в истории человечества, чтобы построить цивилизацию, способную выдержать испытание временем”, – говорится в сообщении.

Чтобы получить игру нужно авторизоваться на сайте с помощью своего аккаунта Epic Games Store, после чего на странице магазина кликнуть по игре и нажать на кнопку “Получить”. Полная стоимость игры составляет 525 гривен.

Для Civilization VI также доступны два дополнения – Rise and Fall и Gathering Storm, однако они не включены в бесплатный релиз.

Civilization VI – последний выпуск в длительной серии пошаговых стратегических игр, которая началась в 1991 году. Шестая часть была выпущена в 2016 году, но все еще получает новый контент.