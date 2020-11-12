«Эпицентр» передумал работать во время «карантина выходного дня»

Бренд "Эпицентр К" заявил, что его магазины все же не будут работать в обычном режиме во время "карантина выходного дня".

Соответствующее заявление опубликовано на Facebook-странице бренда.

Накануне Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В субботу и воскресенье в Украине должны будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

В ответ сеть магазинов “Эпицентр К” шутя сообщила о намерении работать в выходные (ввести “72-часовую пятницу”).

Уже на следующий день сеть опубликовала заявление, в котором отметила, что заботится о здоровье и благосостояние людей и на выходных будет реализовывать только товары первой необходимости. Такое решение, по словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, произошло “после разъяснений, полученных в Министерстве внутренних дел”.

В течение нескольких часов планы “Эпицентра” изменились. Теперь сеть планирует работать в онлайн-режиме, а также выдавать предварительно заказанные товары.

“На время действия карантина выходного дня сеть “Эпицентр” будет работать исключительно в онлайн-режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров. В будние дни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и продлится до последнего покупателя”, — сообщили на странице бренда вечером четверга.