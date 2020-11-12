Covid-19 Украина

обновлено 12.11.2020 в 22:02

Всего:

500865(+11057)

Болеют:

264026(+11057)

Выздоровели:

227694(+6235)

Умерло:

9145(+198)

23:33 В декабре пройдет первая в истории биеннале мемов — Memennial 2020
23:21 Трем врачам Национального института рака сообщили о подозрении из-за смерти пациентки
22:51 Радуцкий назвал условие введения полного локдауна
22:24 «Эпицентр» передумал работать во время «карантина выходного дня»
21:49 Первые 5-7 дней нужно относиться к заболеванию COVID-19, как к обычному вирусному процессу, – врач
21:24 Кабмин хочет передать 6 предприятий «оборонки» министерству, которое не имеет допуска к тайне – StateWatch
21:01 «Ситуация неустойчивая»: Швеция готовится запретить продажу алкоголя из-за COVID-19
20:59 Вице-спикер Рады Кондратюк заявила о готовности вести заседания парламента
20:52 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 12 ноября
20:32 Бритни Спирс увлеклась боксом и продемонстрировала навыки
20:10 На Филиппины обрушился мощный тайфун Vamco: десятки тысяч домов затоплены, есть жертвы
20:01 В ОПУ заявили, что вопрос о потере безвиза из-за решения КСУ снят
19:59 В Ватикане бездомным будут бесплатно делать тесты на COVID-19
19:44 Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС уже в 2027 году, – посол
19:33 Военная разведка РФ координировала фейки о катастрофе МН17 – Bellingcat
19:24 «Это покажет настоящий характер Джулиани» — актриса Мария Бакалова рассказала о скандальной сцене во втором «Борате»
19:09 В Новой Зеландии обнаружили фальсификации на выборах птицы года
18:55 На территории Украины циркулируют несколько штаммов COVID-19, вирус постоянно мутирует, – врач
18:49 Препарат от рака AstraZeneca не эффективен в лечении COVID-19
18:30 Google Photos ограничит бесплатное хранение в облаке
18:11 Трамп хочет создать медиакомпанию, чтобы разрушить Fox News, – СМИ
18:00 В «Евросолидарности» заявили, что Садовый пытается избежать полноценных дебатов перед вторым туром выборов
17:56 Найем получил повышение в «Укроборонпроме»
17:50 Австралийские ученые обнаружили два новых вида сумчатых
17:47 В «Эпицентре» рассказали, как будут работать во время «карантина выходного дня»
17:46 Мендель заявила, что заболевание Зеленского COVID-19 стало «источником для фейков, манипуляций и конспирологии»
16:53 РФ вводит ответные санкции против Германии и Франции из-за дела Навального
16:24 В Черкассах больную COVID-19 роженицу не пустили в больницу: она родила под открытым небом
16:19 Журналиста Джеффри Тубина уволили из The New Yorker за скандал с мастурбацией
15:46 Netflix продлил «Эмили в Париже» на 2-й сезон
15:44 Шварценеггер возмутился из-за низкого посещения кладбища в День ветеранов и провел параллель с митингами Трампа

«Эпицентр» передумал работать во время «карантина выходного дня»

Бренд "Эпицентр К" заявил, что его магазины все же не будут работать в обычном режиме во время "карантина выходного дня".

Четверг, 12 ноября 2020, 22:24

Соответствующее заявление опубликовано на Facebook-странице бренда.

Накануне Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В субботу и воскресенье в Украине должны будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

В ответ сеть магазинов “Эпицентр К” шутя сообщила о намерении работать в выходные (ввести “72-часовую пятницу”).

Уже на следующий день сеть опубликовала заявление, в котором отметила, что заботится о здоровье и благосостояние людей и на выходных будет реализовывать только товары первой необходимости. Такое решение, по словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, произошло “после разъяснений, полученных в Министерстве внутренних дел”.

В течение нескольких часов планы “Эпицентра” изменились. Теперь сеть планирует работать в онлайн-режиме, а также выдавать предварительно заказанные товары.

“На время действия карантина выходного дня сеть “Эпицентр” будет работать исключительно в онлайн-режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров. В будние дни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и продлится до последнего покупателя”, — сообщили на странице бренда вечером четверга.

  • Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов отреагировал на Facebook-пост сети магазинов “Эпицентр К”, который был опубликован в ответ на введение “карантина выходного дня”. Он раскритиковал сеть и выразил уверенность, что его коллеги по правительству “дадут адекватный ответ на этот фарс и цинизм”.
Теги: Епіцентр К, карантин вихідного дня, Епіцентр К, карантин вихідного дня, карантин

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться