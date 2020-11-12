«Эпицентр» передумал работать во время «карантина выходного дня»

Накануне Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В субботу и воскресенье в Украине должны будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.
В ответ сеть магазинов “Эпицентр К” шутя сообщила о намерении работать в выходные (ввести “72-часовую пятницу”).
Уже на следующий день сеть опубликовала заявление, в котором отметила, что заботится о здоровье и благосостояние людей и на выходных будет реализовывать только товары первой необходимости. Такое решение, по словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, произошло “после разъяснений, полученных в Министерстве внутренних дел”.
В течение нескольких часов планы “Эпицентра” изменились. Теперь сеть планирует работать в онлайн-режиме, а также выдавать предварительно заказанные товары.
“На время действия карантина выходного дня сеть “Эпицентр” будет работать исключительно в онлайн-режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров. В будние дни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и продлится до последнего покупателя”, — сообщили на странице бренда вечером четверга.
- Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов отреагировал на Facebook-пост сети магазинов “Эпицентр К”, который был опубликован в ответ на введение “карантина выходного дня”. Он раскритиковал сеть и выразил уверенность, что его коллеги по правительству “дадут адекватный ответ на этот фарс и цинизм”.