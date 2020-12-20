В воскресенье в Австралии начали действовать более жесткие карантинные ограничения, густонаселенный Сидней изолировали от остальной части страны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Все штаты и территории страны ввели ограничения на поездки для жителей Сиднея. С понедельника, 21 декабря, из Сиднея нельзя будет ездить в штаты Виктория и Квинсленд запретили людям прибывать из Сиднея с понедельника, 21 декабря. В Сиднее проживает более пяти миллионов человек.

Полиция Квинсленда вновь откроет контрольно-пропускные пункты на государственной границе Нового Южного Уэльса.

Штат Южная Австралия в воскресенье ввел 14-дневный карантин для прибывающих в Сидней и запретил выезжать из пригородов. В субботу островное государство Тасмания предприняло аналогичные шаги. Штат Западная Австралия также закрыл границы.

Путешественникам из других мест в Новом Южном Уэльсе потребуются документы, подтверждающие, что они не едут из пригородов Сиднея.

В воскресенье премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян заявила, что собрания в общественных местах будут ограничены, а в кругу семьи может собраться до 10 человек. Она также призвала жителей большого Сиднея носить маски в общественных местах.

Стоит отметить, что власти отменили традиционную гонку яхт, которая должны была пройти 26 декабря. Это впервые за свою 76-летнюю историю, поскольку экипажи и их семьи поместили на карантин.

Австралия избежала худшего сценария благодаря закрытию границ, карантину, повсеместному тестированию и социальному дистанцированию. Было зарегистрировано около 28 100 случаев заражения, подавляющее большинство в штате Виктория, и 908 смертей.