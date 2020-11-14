Эпидемия коронавируса, которая разворачивается в Соединенных Штатах Америки, является одной из самых ужасных гуманитарных катастроф.

Об этом в своей колонке написал ведущий канала CNN, доктор Санджай Гупта.

Гупта отметил, что за 20 лет работы журналистом он видел много бед в мире. Среди которых – последствия цунами 2004 года, которое разрушило прибрежные поселения вблизи Индийского океана; землетрясение на Гаити 2010 года; голод 2011 года в Сомали и другое.

На этой неделе США преодолели отметку в 10 миллионов случаев COVID-19. На данный момент умерло около 250 000 американцев.

Больницы по всей территории США снова начинают быть переполненными, число случаев заболевания растет так же быстро, как это было в марте. Возможности интенсивной терапии сокращаются во многих штатах, а нехватка персонала усугубляет нагрузку.

Ожидается, что к началу следующего года количество людей, госпитализированных из-за проблем с дыханием или изолированных от своих близких, увеличится вдвое.

Более того, к 1 марта, согласно прогнозу Института показателей здоровья и оценкам Медицинской школы Вашингтонского университета, может погибнуть 439 000 американцев.

По словам журналиста, это только часть гуманитарной катастрофы COVID-19. Немало важным также является экономический ущерб, нанесенный обществу.

Согласно определению Организации Объединенных Наций, гуманитарная катастрофа определяется как “серьезное нарушение функционирования сообщества или общества, влекущее за собой широкомасштабные человеческие, материальные, экономические или экологические потери и воздействия, которые превышают возможности пострадавшего сообщества или общества справиться с использованием собственных ресурсов”.

Гупта подчеркнул, что эпидемия и ее влияние на США пока отвечают всем требованиям этого определения.

Как возникла катастрофа?

Эта катастрофа не возникла внезапно – она разворачивается в замедленном темпе с тех пор, как в марте коронавирус был впервые объявлен чрезвычайной ситуацией в стране. Некоторые штаты возмутились, когда от них потребовали закрыть бары, парикмахерские, тренажерные залы, рестораны. При этом, уровневый план постепенного открытия игнорировался, поскольку штаты торопились перезапустить свою экономику.

И даже после того, как стало ясно, что защитные маски могут помочь контролировать распространение коронавируса, власти воздержались от того, чтоб обязать население носить их.

В знак того, как плохо обстоят дела в США, международная организация “Врачи без границ“, которая оказывает помощь там, где она больше всего необходима, провела много месяцев в Соединенных Штатах, выполняя ту работу, которую они обычно выполняют в развивающихся странах.

Координатор по чрезвычайным ситуациям в организации Хизер Пагано, отметила, что работать на родине кажется “довольно сюрреалистичным”.

Зима близко

И сейчас США вступают в зиму, когда вирус выходит из-под контроля, и все больше людей собирается в помещениях, особенно на праздники. Журналист прогнозирует, что из-за этого гораздо больше людей заболеют и умрут.

Опять же, модели прогнозов предсказывают, что если люди не изменят свое поведение, к концу года в США будет более 300 000 человек, заражающихся каждый день. К середине января общее количество госпитализаций может составить 128 000 – почти вдвое больше, чем сейчас.

“Америка должна понять, что мы вот-вот войдем в ад COVID. Кажется, все, что мы делаем сейчас, не оказывает большого влияния на эту кривую. Число заболевших растет все быстрее и быстрее с каждым днем, как по случаям, так и по госпитализациям и смертям“, – отметил директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний Университета Миннесоты Майкл Остерхольм.