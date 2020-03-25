Ведущий эпидемиолог, консультирующий Центры США по контролю и профилактике заболеваний, Айра Лонгини прогнозирует, что пик смертности от коронавируса в США будет через три недели.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что моделирование не является точным и использует открытые данные для прогнозирования тенденций распространения заболеваний.

По данным издания, сценарий Лонгини будет иметь два возможных последствия. Во-первых, внезапный всплеск смертности может привести к перегрузке системы здравоохранения, которая сейчас пытается подготовиться к случаям, требующим интенсивной терапии. Во-вторых, прогноз соответствует призывам, которые уже поддержал президент США Дональд Трамп, касательно сокращения ограничений на передвижение в ближайшие недели.

Эксперт считает, что после пика можно будет изолировать только уязвимых, что позволит остальным вернуться к работе.

“Я полагаю, что в ближайшие две-три недели США достигнут пика смертности, поскольку время удвоения составляет около двух-трех дней. Возможно, частичное снятие ограничений для тех, кто менее уязвим, может иметь какой-то смысл, примерно через три недели. К тому времени большая часть ущерба будет уже нанесена”, – отметила эксперт.

Два других эксперта, которые в целом согласились с Лонгини, предложили небольшие вариации ее прогноза, и оба отметили, что вспышки поражают каждый район США по-своему.

В частности, специалист по инфекционным заболеваниям в университете Вандербильта доктор Уильям Шаффнер отметил, что сам пик будет длиться еще три недели.

“Мои прогнозы гармоничны в том смысле, что я также думаю, что следующие три-шесть недель будут критически важны здесь, в Соединенных Штатах”, – сказал он.

Второй эксперт, профессор эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Мичиганского университета Арнольд Монто, также в целом согласился с прогнозируемым сценарием.

“Я согласен, что через 3 недели у нас будет лучшее понимание того, что произойдет в будущем. Похоже, вспышки будут в разных регионах в разное время и с разной интенсивностью, поэтому трудно обобщать. Однако я согласен в целом. И именно поэтому действия сейчас с точки зрения социального дистанцирования так важны”, – сказал он.