Настоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что празднование Рождества Христова в один день 25 декабря в Украине возможно, но при одном условии.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По словам Епифания, он не отрицает празднования Рождества 25 декабря, но такое решение необходимо принимать после того, как к нему “созреет” Церковь и верующие.

“Мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как церковь опираемся на своих верных, потому что мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще один раскол … Мы не можем говорить о двух Рождества. На государственном уровне некоторые могут праздновать. У нас есть римо-католики, которые празднуют 25 декабря. Никто никому не возражает. И государство установило этот день выходным днем. Но пока нет переходного периода. Когда Церковь созреет, когда верующий народ к этому созреет, то, конечно, будет принято соответствующее решение”, – сказал Епифаний.

Настоятель ПЦУ добавил, что верующие в Украине должны сознательно прийти к этому решению. Когда ПЦУ увидит, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе.

Митрополит не взялся прогнозировать, когда именно возможен переход празднования Рождества.

Отметим, что украинские православные церкви празднуют Рождество Христово 7 января. Тогда же празднуют верующие Украинской греко-католической церкви. В то же время римско-католическая церковь, протестантские церкви, а также большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря. В 2017 году 25 декабря в Украине объявили выходным днем.