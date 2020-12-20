Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что легализация марихуаны в Украине возможна только в случае употребления его в медицинских целях, в пользу здоровью человека.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Предстоятель сообщил, что предостерег президента и премьер-министра от содействия развитию наркомании в стране, ведь это может привести к пагубным последствиям.

“Если это будет использоваться исключительно в красных, в медицинских целях и не будет злоупотребления как наркотика. Потому, встречаясь даже с премьер-министром и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве”, – сказал митрополит Епифаний.

К слову, 2 декабря комиссия, в которую входят 53 государств-членов ООН, проголосовала за реклассификацию каннабиса и его производных. Таким образом каннабис был изъят из категории опасных наркотиков. Однако за это решение не проголосовала Украина.