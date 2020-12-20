Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
Предстоятель сообщил, что предостерег президента и премьер-министра от содействия развитию наркомании в стране, ведь это может привести к пагубным последствиям.
“Если это будет использоваться исключительно в красных, в медицинских целях и не будет злоупотребления как наркотика. Потому, встречаясь даже с премьер-министром и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве”, – сказал митрополит Епифаний.
К слову, 2 декабря комиссия, в которую входят 53 государств-членов ООН, проголосовала за реклассификацию каннабиса и его производных. Таким образом каннабис был изъят из категории опасных наркотиков. Однако за это решение не проголосовала Украина.
- Напомним, президент Владимир Зеленский вынес вопрос о необходимости легализации в Украине медицинского каннабиса на “всенародный опрос” 25 октября. По предварительным данным, такую необходимость поддерживают около 65% украинский.
- Ранее #Буквы разбирались, какая разница между медицинской и рекреационной марихуаной и кому нужны лекарства с канабиноидами.