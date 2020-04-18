Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что в этом году Украина может не получить Благодатный огонь из Иерусалима. По его мнению, лучше те средства, которые потратятся на самолет, использовать для закупки медикаментов или средств защиты для врачей, которые борются с коронавирусом.

Об этом он сказал в интервью “Радио Свобода”.

“Уже сложилась такая благочестивая традиция, каждый год привозят благодатный огонь из храма Воскресения Христова, с Кувуклии, Гроба Господня, который сходит каждый год во время богослужения в Великую субботу. В этом году неизвестно, будем ли мы иметь благодатный огонь. Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом”, – отметил Епифаний.

Он рассказал, что были предложения, чтобы нанять чартер.

Но настоятель ПЦУ подчеркнул, что лучше те средства, которые должны потратится на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей.

“И поэтому я не уверен, что будет привезен благодатный огонь. Но, возможно, каким-то образом для всех церквей, потому что мы, собираясь общаясь с государством, с полицией, говорили о том, что если это делать, то делать всем вместе. То есть привезти благодатный огонь для всех церквей или в целом не привозить его в это такое ответственное время в этом году”, – отметил он.