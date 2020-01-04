Епифаний о переносе Рождества: «народ пока не готов к календарной реформе»

Митрополит Православной Церкви Украины Епифаний считает, переход на григорианский календарь и перенос ряда праздников возможен, но украинский народ к этому еще не готов.

Об этом шла речь в его интервью “Радио Свобода”.

По словам митрополита, сегодня украинский народ не готов к переходу церкви с юлианского на григорианский календарь и переносу ряду праздников, хотя ПЦУ не против этой идеи. Епифаний считает, что “календарной реформе” должна предшествовать просветительская работа.

“Украинский народ пока не готов к календарной реформе. … Мы должны понимать одну вещь. Мы говорим о переносе не только Рождества Христова, нужно перенести все празднества. Тогда Покрову мы не будем праздновать 14-го, а будем праздновать 1 октября и другие праздники, к которым мы так привыкли. Это нужно менять всю календарную систему, которая действует сейчас в церкви. Церковь в целом не против, но мы говорим о том, что это не сейчас, нужно провести большую просветительскую работу”, — отметил он.

Митрополит добавил, что ПЦУ намерена провести опрос и узнать, какое количество прихожан поддерживают идею перехода на новый календарь.

“Будем анализировать, будем работать, и в будущем, я думаю, этот вопрос будет решен положительно”, — подчеркнул он.

Также предстоятель ПЦУ заметил, что вопрос о переходе на новый календарь может стать причиной конфликтов внутри церкви.

“Поскольку сейчас не все православные объединены, то сейчас мы этот вопрос поднимаем, но мы видим, что есть большое сопротивление. … Те, кто действительно являются практикующими христианами, против переноса. Как следствие, если мы перенесем празднования по Григорианскому календарю, то увидим, что храмы будут пусты 25-го, а 7 января соответственно все храмы будут полны”, — объяснил он.