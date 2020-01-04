Епифаний о переносе Рождества: «народ пока не готов к календарной реформе»

16:16 В зоне ООС закрыли более десятка нелегальных АЗС
15:46 Супруга топ-менеджера «Нафтогаза» получила должность в Фонде госимущества 
14:49 «Филарет находится в самоизоляции, а структуры УПЦ КП – ликвидированы», – Епифаний
14:33 На Южно-Украинской АЭС по неизвестной причине отключился один из энергоблоков
14:09 ТОП-10 фото дикой природы 2019 года по версии телеканала Discovery
13:59 Взрыв в сельском клубе под Тернополем: пострадали 8 подростков
13:31 СММ ОБСЕ зафиксировала неотведенный боевиками «Град»
13:28 Трамп планировал ликвидацию Сулеймани после атаки на американскую военную базу
12:59 В Мехико ввели штрафы за пластиковые пакеты 
12:33 Боевики не допустили миссию ОБСЕ к пунктам пропуска на границе с РФ
12:29 Президента Каталонии отстранили от должности
11:57 Минкульт запустит телеканал для временно оккупированных территорий 15 февраля
11:47 В новогоднюю ночь боевики сожгли жилой дом
11:29 Суд заочно арестовал вице-премьер-министра правительства Азарова 
11:06 В США отрицают причастность ко второму авиаудару на Багдад
10:52 Автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах
09:43 Блумберг потратил около $15 млн на настройку поисковых результатов в Google
08:58 Адвокат Кузьменко пообещал назвать фамилии тех, кто давил на суд в деле Шеремета
08:27 Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один» в мире
07:54 Гончарук отчитался о 15 закрытых нелегальных игорных заведениях за неделю
07:33 Сутки в ООС: боевики продолжают обстреливать украинские позиции
03:49 Шабунин признался, что был в «ультраправых движах»
02:28 На продуктах от Apple теперь можно выгравировать эмодзи 
01:18 Президент Польши отказался посетить Всемирный форум памяти холокоста из-за Путина — СМИ
00:59 Журналист объяснил, что не так с обменом экс-«беркутовцев»
00:09 Поддержавшая аннексию Крыма россиянка Хакамада выступит на форуме в Киеве

03 января

23:17 Дело Шеремета: адвокаты Дугарь пожаловались в ГБР на фальсификацию экспертиз 
22:48 Греция, Израиль и Кипр договорились построить новый газопровод в Европу
22:38 Во Львове пройдет музыкально-поэтический марафон в поддержку фигурантов дела Шеремета
22:06 Семья «слуги народа» Дубинского решила продать часть автопарка
21:46 «Шкурный вопрос»: опубликован разговор Трубы об СБУшнике, заподозренном в госизмене
21:33 Металлургическая отрасль показала один из худших результатов в истории Украины
21:00 Adidas выпустит «экологичные» кроссовки в коллаборации с дизайнером из США
20:31 Дело Шеремета: полиция обвинила адвоката Антоненко в препятствовании следственному эксперименту
20:18 Глава ЦИК не знает, сколько времени нужно, чтоб провести выборы на неподконтрольных территориях

Епифаний о переносе Рождества: «народ пока не готов к календарной реформе»

Митрополит Православной Церкви Украины Епифаний считает, переход на григорианский календарь и перенос ряда праздников возможен, но украинский народ к этому еще не готов.

Суббота, 4 января 2020, 15:13

Об этом шла речь в его интервью “Радио Свобода”. 

По словам митрополита, сегодня украинский народ не готов к переходу церкви с юлианского на григорианский календарь и переносу ряду праздников, хотя ПЦУ не против этой идеи. Епифаний считает, что “календарной реформе” должна предшествовать просветительская работа.

“Украинский народ пока не готов к календарной реформе. … Мы должны понимать одну вещь. Мы говорим о переносе не только Рождества Христова, нужно перенести все празднества. Тогда Покрову мы не будем праздновать 14-го, а будем праздновать 1 октября и другие праздники, к которым мы так привыкли. Это нужно менять всю календарную систему, которая действует сейчас в церкви. Церковь в целом не против, но мы говорим о том, что это не сейчас, нужно провести большую просветительскую работу”, — отметил он.

Митрополит добавил, что ПЦУ намерена провести опрос и узнать, какое количество прихожан поддерживают идею перехода на новый календарь.

“Будем анализировать, будем работать, и в будущем, я думаю, этот вопрос будет решен положительно”, — подчеркнул он.

Также предстоятель ПЦУ заметил, что вопрос о переходе на новый календарь может стать причиной конфликтов внутри церкви.

“Поскольку сейчас не все православные объединены, то сейчас мы этот вопрос поднимаем, но мы видим, что есть большое сопротивление. … Те, кто действительно являются практикующими христианами, против переноса. Как следствие, если мы перенесем празднования по Григорианскому календарю, то увидим, что храмы будут пусты 25-го, а 7 января соответственно все храмы будут полны”, — объяснил он.

Теги: календари, митрополит Епифаний, ПЦУ

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!