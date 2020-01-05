Об этом он рассказал в интервью “Радiо Свобода”.

“В целом мы пока не вникали в этот вопрос. Мы, конечно, делали определенные заявления о вакцинации, об актуальных вопросах, которые сейчас беспокоят целом наше общество. И мы поддерживаем те вещи, которые являются полезными для сохранения здоровья человека. Сейчас пока еще государство не разработала четкого видения, определенного законопроекта или норм правительства, которыми этот вопрос бы урегулировался. Когда мы будем видеть, что этот вопрос урегулировался уже на выходе, то, соответственно, мы также будем делать определенные заявления, поддерживаем или нет”, – сказал Епифаний.