В Департаменте Государственного бюро расследований (ГБР) по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами 2013-14 годов отметили, что эпизоды относительно расстрелов 20 февраля 2014 года лучше всего расследованы.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“20 февраля прошлого года был задержан снайпер спецподразделения” Омега “, который стрелял в активистов во время Революции Достоинства 2014 года. Сейчас по нему досудебное расследование завершено, он ознакамливается с материалами дела. Он находится под личным обязательством. Почти каждый день появляется к нам и ознакамливается с делом. А настоящее время все еще продолжаются баллистические экспертизы, и от выводов этих экспертиз будем знать, сможем ли дальше продвигаться (в этих делах, – ред)”, – сказал Артем Яблонский, представитель майдановского подразделения в ГБР.

По его словам, сейчас лучше расследования идут относительно эпизода по событиям 20 февраля 2014. Предъявлено обвинение пяти бывшим “беркутовцам”.

“У нас 21 “беркутовцев” находится в розыске, у нас еще и командир роты, по которому мы получили специальное расследование, находится в розыске. Но этот эпизод сейчас лучше расследован. Кроме того, мы получили уже девять разрешений на специальное досудебное расследование относительно чиновников, которым инкриминируется и организация убийств 20 февраля 2014. Так что по этому делу почти все сделано”, – отметил Яблонский.

Напомним, что отдел ГБР по расследованию “дел Майдана” начал работу 10 января 2020.