Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на руководство греческого издания Dimokratia, которое опубликовало статью с оскорблениями в его адрес.

Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

Один из адвокатов Эрдогана Гусейн Айдын сообщил, что иск против издания подан по статье УК Турции о “публичном оскорблении президента”.

“Действия греческого издания – показатель нравственной деградации СМИ. Тот факт, что греческая общественность не отреагировала на скандальную публикацию говорит о том, что деградация не ограничивается рамками журналистики”, – сказал Айдын.

Отмечается, что в иске привлекается внимание к вердиктам Европейского суда по правам человека в сфере защиты свободы слова и статье 10-й Европейской конвенции по правам человека (“Свобода выражения мнения”). У Эрдогана подчеркнули, что действия Dimokratia не могут восприниматься в качестве проявления свободы слова.