Об этом сообщает Times of Israel.

“В этом городе, который нам пришлось покинуть в слезах во время Первой мировой войны, до сих пор можно встретить следы османского сопротивления. Итак, Иерусалим – это наш город, город от нас. Наша первая кибла [направление молитвы в исламе] аль-Акса и Купол Скалы в Иерусалиме – символические мечети нашей веры. Кроме того, в этом городе находятся святые места христианства и иудаизма”, – сказал Эрдоган.

Он также заявил, что палестинцев в Иерусалиме оккупировал Израиль, который нарушает их права.

“Еще один кризис, за которым внимательно следят наша страна и наша нация, – это притеснение Израилем палестинцев и безразличная практика, игнорирующая неприкосновенность частной жизни Иерусалима. Вопрос Иерусалима для нас – не обычная геополитическая проблема. Прежде всего, нынешний внешний вид Старого города, который является сердцем Иерусалима, был построен Сулейманом Великолепным, с его стенами, базаром и множеством зданий. Наши предки веками выказывали уважение, высоко ценя этот город”, – отметил президент Турции.