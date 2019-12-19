Помощник Президента Украины Андрей Ермак заявил, что визит Государственного секретаря США Майка Помпео в Украину запланирован на начало 2020 года.

Об этом передает агентство “Интерфакс-Украина”.

“На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным будущим визитом президента Зеленского в США”, – рассказал Ермак.

По словам помощника Президента, также в ближайшее время запланирован визит Владимира Зеленского в Великобританию.

“Потом, я думаю, будет также обращено внимание на Восток”, – заявил он.

По словам Ермака, в американском обществе к Президенту Зеленскому “есть устойчивое уважение”, поскольку он “занял очень принципиальную, честную, достойную позицию в сложной ситуации”.

Помимо того, по словам помощника Президента, такое отношение присутствует со стороны “представителей обеих партий” Соединенных Штатов.

В то же время Ермак заявил, что Зеленский и его команда не имеют никакого отношения к тому, что сейчас происходит в США.

“Происходящее можно поделить на всё, что было до нас, и всё, что происходит после того, как пришли мы. И вот то, что происходит после, – достойно”, – считает он.