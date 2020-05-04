Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что закон о деятельности банков, известный как "антиколомойский" рассмотрят и примут в ближайшее время.

Об этом шла речь во время онлайн-дискуссии “Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома”, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

По словам Ермака, принятие этого закона является приоритетом для власти. Он напомнил, что к законопроекту было подано рекордное количество правок, а для его принятия внесены изменения в регламент парламента.

Глава ОПУ считает, что законопроект будет рассмотрен парламентом во втором чтении “в ближайшее время”.

Ермак отметил, что этот закон, хотя он не был поддержан некоторые депутатами “Слуги народа”, является важным для “большинства людей в Украине”. Он выразил уверенность в том, что закон будет принят.

“Я уверен, что этот закон будет принят нашим парламентом, и мы получим первый транш средств от МВФ”, — считает глава ОПУ.

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Напомним, сейчас Национальный банк Украины ожидает утверждения Международным валютным фондом новой трехлетней программы для нашей страны. По словам главы НБУ Якова Смолия, на данный момент Фонд ожидает выполнения Украиной еще нескольких условий, в частности, принятии закона о рынке земли и закона, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок. Это касается, в том числе, национализированного “ПриватБанка”.

Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам. Ко второму чтению к документу подано более 16 тысяч правок.