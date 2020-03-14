Глава Офиса Президента Андрей Ермак не имеет полномочий, чтобы подписывать документ в Минске, еще и на «языке врага».

Об это в интервью #Буквам заявил дипломат и бывший участник Минской контактной группы Роман Бессмертный.

“Извините, что это за подпись под документами “Согласен, Ермак”? Я понимаю, пусть делегация, у нее там хоть какие-то полномочия есть. А какие полномочия у Ермака, хочется спросить? А что, документы уже не нужно ратифицировать? И как можно писать на документе на языке другой страны, на языке врага “согласен”. Где вы такое видели? Меня от этого просто рвет на части. И это делает выпускник факультета международных отношений. Я вижу, что он выполняет задание”, – заявил он.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский еще не представляет, что “это за каша заварена”.

“Я видел президентов, которые не разбирались в процессе, но хотели лучшего для страны, потому они брали паузу. Зеленский этого не делает. Значит, я думаю, Ермак имеет такой авторитет в глазах Зеленского, что он его переубеждает”, – отметил он.