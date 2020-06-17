Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что у Владимира Зеленского такие "грандиозные планы", что для их реализации может понадобиться и четыре срока.

Об этом он сказал в интервью Lb.ua.

Он считает, что решение о том, стоит ли баллотироваться на второй срок нужно принимать ближе к окончанию первого.

“Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено. На сегодняшний день у него настолько грандиозные планы…” – рассказал Ермак.

Он подтвердил, что для их реализации и “четырех сроков не хватит”.

Ермак отметил, что за год президентства Зеленский не опустил руки и не пожалел о своем решении. Вместе с тем, его “иногда разочаровывают люди”.

“В силу своего воспитания и мировоззрения он иногда не понимает, почему люди, которые еще вчера были в команде, могут так поступать. И это не вопрос критики. Это вопрос неправды, перехода на личности, нарушения каких-то просто моральных принципов и так далее”, – отметил глава ОП.