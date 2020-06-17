Об этом он сказал в интервью Lb.ua.
Он считает, что решение о том, стоит ли баллотироваться на второй срок нужно принимать ближе к окончанию первого.
“Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено. На сегодняшний день у него настолько грандиозные планы…” – рассказал Ермак.
Он подтвердил, что для их реализации и “четырех сроков не хватит”.
Ермак отметил, что за год президентства Зеленский не опустил руки и не пожалел о своем решении. Вместе с тем, его “иногда разочаровывают люди”.
“В силу своего воспитания и мировоззрения он иногда не понимает, почему люди, которые еще вчера были в команде, могут так поступать. И это не вопрос критики. Это вопрос неправды, перехода на личности, нарушения каких-то просто моральных принципов и так далее”, – отметил глава ОП.
- Президент Украины Владимир Зеленский не исключает того, что будет баллотироваться на второй срок, при условии поддержки народа.
- Более 60% украинцев не увидели успехов президента Украины Владимира Зеленского в вопросах борьбы с коррупцией и прекращения войны на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
- Если бы выборы президента Украины проходили в середине мая 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 39,3 % граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). Об этом свидетельствуют данные социологической группы “Рейтинг”.