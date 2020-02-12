Команда президента Владимира Зеленского после завершения войны на Донбассе планирует создать там экономический хаб.

Об этом сообщил сегодня на брифинге новоназначенный руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

“Мы должны сделать из Донбасса, из места, которое сегодня во всем мире ассоциируется с войной, действительно цветущий край, в котором будет развиваться экономика. У нас есть такая мечта, что после окончания войны, возвращения этих территорий, восстановления контроля над украинской границей мы действительно хотим там сделать современный экономический хаб”, – отметил Ермак.

Он уточнил, что в таком случае на Донбасс нужно будет завезти “какие-то новые технологии, новые бизнесы”.

“Это наша территория, и она заслуживает на то, чтобы получить вторую жизнь”, – подчеркнул глава ОПУ.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.

Ранее Ермак допускал, что такой хаб может появиться, но о том, что это – планы власти, тогда речь не шла.

Ермак также признавал, что на восстановление Донбасса нужны “большие средства”.

СПРАВКА. Хаб — в общем смысле, узел какой-то сети. Как экономико-управленческий термин хаб – это центр деловой активности и пересечения экономических интересов.