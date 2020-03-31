Такое заявление он сделал сегодня на брифинге.

Так, ранее в Сети появился согласованный в Минске документ о создании “консультативного совета” с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Согласно указанному документу, новосозданным органом фактически зафиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия будет выступать в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Ермак, в свою очередь, сегодня заверил, что “консультативный совет” не предусматривает переговоров с террористическими формированиями на временно оккупированном Донбассе.

“Мы никогда не вели переговоры ни с “ДНР”, ни с “ЛНР”, ни с террористами, ни с сепаратистами – и не будем никогда их вести. Но хочу напомнить, что в Минских договоренностях четко прописано, и там есть подписи представителей “ДНР” и “ЛНР”, там есть условия, что Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями тех территорий. Более 5 лет, в течение которых проходит процесс в Минске, на этих переговорах присутствуют только представители “ДНР” и “ЛНР”. Все об этом знают. Они не являются представителями ТКГ, и при нашей каденции никогда ими не станут”, – отметил Ермак.

Он объяснил, что в ходе минских переговоров возник вопрос, с кем Киеву согласовывать позиции. Поэтому было принято решение “говорить с нашими гражданами, которые временно проживают на оккупированных территориях, которые не являются участниками войны на Донбассе, на которых нет крови наших героев, наших бойцов”.

Такое решение якобы призвано “прекратить монополию” на представительство боевиков “ДНР/ЛНР” в Минске и должно привлечь к процессу обычных граждан Украины.

“Мы хотели прекратить монополию на представительство отдельных районов Донбасса представителей “ДНР” и “ЛНР”. И эта платформа, для которой мы нашли рабочее название – координационный совет, является реализацией этой идеи”, – рассказал Ермак.

По его словам, в этой платформе не должно быть участников, назначенных государством (она должна быть создана “представителями общества”). Ожидается, что в ней будут участвовать представители общественных организаций, церковные деятели.