Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

“В своей работе мы будем руководствоваться принципами и делать все, чтобы быть максимально открытыми. Мы признаем, что есть многое, что нужно сделать со стороны коммуникаций. У нас очень профессиональная команда, и я думаю, что очень скоро вы увидите, как коммуникации Офиса президента будут на более высоком уровне. Мы все для этого сделаем”, – подчеркнул Ермак.

Он также признал, что власти нужны медиа, без которых она “не может стать лучше”.

“Я хотел бы поблагодарить вас, журналистов, которые в течение 9 месяцев моего пребывания на должности помощника президента Украины очень помогали, иногда критиковали. Я считаю, что без этого мы не смогли бы ежедневно улучшать нашу работу. И я уверен, что без медиа власть не может стать лучше. И мы должны и хотим это признать”, – отметил Ермак.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.