Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.
“В своей работе мы будем руководствоваться принципами и делать все, чтобы быть максимально открытыми. Мы признаем, что есть многое, что нужно сделать со стороны коммуникаций. У нас очень профессиональная команда, и я думаю, что очень скоро вы увидите, как коммуникации Офиса президента будут на более высоком уровне. Мы все для этого сделаем”, – подчеркнул Ермак.
Он также признал, что власти нужны медиа, без которых она “не может стать лучше”.
“Я хотел бы поблагодарить вас, журналистов, которые в течение 9 месяцев моего пребывания на должности помощника президента Украины очень помогали, иногда критиковали. Я считаю, что без этого мы не смогли бы ежедневно улучшать нашу работу. И я уверен, что без медиа власть не может стать лучше. И мы должны и хотим это признать”, – отметил Ермак.
Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.
- В августе уже бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команде президента Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.
- Впоследствии заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал неоднозначное заявление Андрея Богдана. “Мы не говорим, что СМИ вообще не нужны. СМИ вправе брать президентские видео, посты и заявления, либо не брать. Но источником этого исходят не интервью или пресс-конференции со СМИ, а сам президент”, – заявил он.