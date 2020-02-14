Ермак отреагировал на материал «Схем» о поездке Зеленского в Оман: это все ложь

Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал обнародованную журналистами программы "Схемы" информацию о том, что Президент Владимир Зеленский якобы вернулся из Омана на том же самолете, на котором в эту страну прилетел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее в программы “Схемы” сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов “Схем”, Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.

“Можно ли назвать сюжет “Схем” “Радио Свобода” подкрепленным фактами и объективным? Увы, но нет. Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то, кроме фразы, “по свидетельству наших источников”?” – написал Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркивает, что свобода слова является одним из приоритетов, а власть стремится к диалогу и готова отвечать на конструктивную критику, подкрепленную фактами.

“Основная проблема сюжета “Схем” в том, что комментировать там нечего. Это все – ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждение, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения”, — считает Ермак.

“Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет “как утверждают наши источники” и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку”, — предположил глава ОП.

Он заверил, что Офис Президента готов общаться с журналистами и отвечать на любые вопросы.

“Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях”, — подытожил Ермак.