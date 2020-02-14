Ермак отреагировал на материал «Схем» о поездке Зеленского в Оман: это все ложь

Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ранее в программы “Схемы” сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов “Схем”, Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.
“Можно ли назвать сюжет “Схем” “Радио Свобода” подкрепленным фактами и объективным? Увы, но нет. Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то, кроме фразы, “по свидетельству наших источников”?” – написал Ермак.
Руководитель Офиса президента подчеркивает, что свобода слова является одним из приоритетов, а власть стремится к диалогу и готова отвечать на конструктивную критику, подкрепленную фактами.
“Основная проблема сюжета “Схем” в том, что комментировать там нечего. Это все – ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждение, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения”, — считает Ермак.
“Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет “как утверждают наши источники” и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку”, — предположил глава ОП.
Он заверил, что Офис Президента готов общаться с журналистами и отвечать на любые вопросы.
“Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях”, — подытожил Ермак.
Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан на запрос народного депутата от “Европейской Солидарности” Алексея Гончаренко ответил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман не был официальным и осуществлялся за счет личных средств.
Напомним, 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых был запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
Ранее сообщалось, что охрана Владимира Зеленского в Омане обошлась государственному бюджету Украины почти в 75 000 гривен.
Ранее в Офисе президента утверждали, что не владеют информацией о визите Зеленского в Оман в начале 2020 года. В ОПУ отмечали, что публичная информация о встречах президента Украины с представителями Омана была размещена на сайте главы государства, а данными о стоимости поездки и сопровождении Зеленского располагают Государственное управление делами и Управление государственной охраны.
- По подсчетам журналистов, отдых в Омане, без учета стоимости перелета из Киева, обошелся президенту не менее чем в 2,5 млн гривен. В официальном ответе Государственного управления делами указывалось, что Владимир Зеленский осуществил поездку в Оман в начале января 2020 года за чьи-то частные средства.
- В МИД Украины заявили, что визит президента Владимира Зеленского в Оман был направлен на “поддержку положительной динамики” в отношениях между странами.
- При этом только 12% украинцев поверили, что тайная поездка Владимира Зеленского в Оман была рабочей. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой “Центра Разумкова” с 17 по 21 января.