Один из помощников Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает факт конкуренции или конфликта с главой президентского Офиса Андреем Богданом.

Об этом он сказала в интервью телеканалу “Украина 24”.

Ермак утверждает, что у него уважительные рабочие отношения со всеми членами президентской команды.

В частности, с Андреем Богданом, как главой президентского Офиса, у него нет конкуренции.

“У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения”, – сказал Ермак.

На видео с 37 минуты

Он отметил, что на последней встрече Зеленского с фракцией “Слуга народа” заметил, что вокруг Главы государства, как “магнита”, “собираются все силы”.