Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

По словам Ермака, приоритетом для Офиса президента остается прекращение войны на Донбассе.

“Я не оставлю те направления, которыми я занимался в последнее время. Сегодня для президента Украины, Офиса президента одним из приоритетов есть и всегда будет прекращение войны на Донбассе в интересах Украины. Поэтому данное направление остается приоритетным”, – подчеркнул он.

Кроме того, Ермак намерен продолжать заниматься внешнеполитическим направлением.

“Я считаю, что сегодня Украина находится в ТОПе мирового внимания, и мы не можем терять этот шанс”, – заявил он.

Третьим направлением, которое будет находиться в фокусе ОПУ, является региональная политика.

“Одним из направлений, очень важным, безусловно, будет региональная политика. Мы будем еще более эффективно на местах работать с губернаторами. Команда губернаторов сегодня у нас практически уже сформирована. Это молодые, амбициозные, профессиональные люди, и они имеют конкретные задачи”, – рассказал Ермак.

В качестве четвертого направления Ермак назвал “желание сделать так, чтобы Украина стала инвестиционной Меккой”. По его словам, у власти есть конкретные шаги и программы, как это сделать.

“Сегодня это задание получили наши губернаторы. Сегодня этим опекается Правительство Украины”, – уточнил глава ОПУ.

“Считаю, что Офис президента должен стать экспертным офисом президента Украины, где сегодня будут сконцентрированы наилучшие кадры, наиболее профессиональные, которые помогут президенту выполнять его функции и достигать результатов по всем направлениям его деятельности”, – подчеркнул Ермак.

Он также поблагодарил президента Владимира Зеленского за оказанное доверие.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.