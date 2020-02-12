У новоназначенного главы Офиса президента Украины Андрея Ермака пока нет планов проводить кадровые перестановки в ОПУ.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

Ермак уточнил, что пока намерен провести встречу с сотрудниками Офиса, но менять кого-либо не собирается.

“Я такой человек, который, во-первых, настроен на плодотворную, эффективную, коллективную работу. Поэтому, только один день прошел, я планирую в ближайшее время встретиться со всеми, поговорить. Пока что планов у меня кого-то менять или проводить какие-то ротации нет”, – подчеркнул Ермак.

Он добавил, что Офис президента “должен стать экспертным офисом”, где “будут сконцентрированы наилучшие кадры, наиболее профессиональные, которые помогут президенту выполнять его функции и достигать результатов по всем направлениям его деятельности”.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.