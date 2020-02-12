Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.
Ермак уточнил, что пока намерен провести встречу с сотрудниками Офиса, но менять кого-либо не собирается.
“Я такой человек, который, во-первых, настроен на плодотворную, эффективную, коллективную работу. Поэтому, только один день прошел, я планирую в ближайшее время встретиться со всеми, поговорить. Пока что планов у меня кого-то менять или проводить какие-то ротации нет”, – подчеркнул Ермак.
Он добавил, что Офис президента “должен стать экспертным офисом”, где “будут сконцентрированы наилучшие кадры, наиболее профессиональные, которые помогут президенту выполнять его функции и достигать результатов по всем направлениям его деятельности”.
Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.
- 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы своего Офиса. Новым главой Офиса президента назначен Андрей Ермак.
- Андрей Ермак сегодня озвучил ключевые направления, которыми будет заниматься на новой должности. Это прекращение войны на Донбассе, внешнеполитическое направление, региональная политика, инвестиции.